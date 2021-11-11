長實趙國雄：明年推三盤涉3000伙　黃竹坑站第三期規模最大

長實集團（1113）執行董事趙國雄今（11日）表示，集團明年預計推出3個全新樓盤，合共涉及約3,000伙，當中與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站第三期項目，規模屬最大，提供1,200伙至1,300伙。另外兩個項目包括與新地（0016）合作的屯門第55區小秀村住宅發展計劃，以及油塘東源街5及8號住宅項目，兩盤分別提供800多伙。

21 BORRETT ROAD第二期明年推出

此外，正在銷售的半山波老道21 BORRETT ROAD，其第二期亦將於明年推出。對於近月超級豪宅物業呎價屢創新高，趙國雄認為，這類超級豪宅不能獨立成為一個市場，因每年僅約100宗相關成交，規模較小，而且非常個人化，與大眾市場完全不同。他又指「賣超級豪宅係賺心機錢，一般宣傳唔會太幫到手，買賣雙方都急唔嚟。」

對於21 BORRETT ROAD第二期的呎價會否再挑戰新高紀錄，趙國雄指「唔會估到，因為係啲客揀你，要睇下佢地（買家）接受程度」。

趙國雄：中環商業地成交價「公道」

對於恒地（0012）以508億元奪得中環新海濱3號用地（3號用地），每平方呎樓面地價31,462元。趙國雄認為「地皮位置相當靚，成交價公道」，不過他同時指，項目需要分期興建，建築期可能長達十年，而且投資額相當龐大，集團會更關注未來十年市場會否有其他投資機會。

驚安之殿堂擴充分店 樓面增1.3萬呎

另外，長實地產投資董事黃思行表示，荃灣西海之戀商場 OP Mall所有樓面已全數租出，其中2019年底開業的日本大型連鎖雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI），最近更承租額外樓面，令該店成為全港最大的旗艦店，總樓面超過6.3萬平方呎，較本身樓面約5萬平方呎，大增26%或1.3萬平方呎。

此外，黃思行指出，商場地下舖位明年獲維多利亞國際幼稚園進駐，承租約1.3萬平方呎樓面，提供7間課室。

聖誕、新年消費檔期宣傳費2000萬

黃思行又指，海之戀商場OP Mall為集團第二大商場，提供43.6萬平方呎，涉及150個商戶，計及基本租金及分成，現時商場呎租水平50元至400元，商場每月租金收入目標約2,000萬元。她指出，目前商場大部分租約暫時未到期，料個別行業的租金慢慢上升。

短期即將迎來聖誕及新年消費檔期，黃思行指，商場將投入2,000萬元作宣傳費用，為消費者提供優惠及裝飾商場。對於零售市道，她認為隨屯馬線開通，海之戀商場 OP Mall的客路更闊，更多外區客前往商場購物，加上上蓋屋苑住戶支持，預計政府亦快將落實通關，對後市有信心。