長實山頂甘道38號屋地「賣殼」易手　市傳成交價逾7億

山頂豪宅地段錄得大額屋地成交。由長實（1113）持有的山頂甘道38號屋地，新近透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式沽出，市傳屋地成交價超過7億元，預計每呎樓面地價高達約11.8萬元。

據土地及公司註冊處資料，上述屋地由JULI MAY LIMITED持有，公司董事原為一眾長實管理層，包括趙國雄、周偉淦、譚理明、徐靖生、徐建東、楊逸芝。不過這批董事已經在今年7月份辭任。

JULI MAY LIMITED目前董事已變更為陳德豪及蕭雲芳。意味長實已透過公司股權轉讓形式賣出地皮。據區內代理透露，上述屋地早前推出放售，惟未有訂下意向價，現場早前曾放置一塊告示牌，指甘道38號將發展為獨立屋項目（下圖）。本報向長實查詢有關交易，惟暫未獲回覆。

山頂甘道38號屋地，早前置有告示牌，指將發展為獨立屋住宅項目。（代理相片）

上述山頂甘道38號屋地，面積約11,840平方呎，屬綠化地帶，獲批准日後改劃為「住宅（丙類）6」地帶。將以地積比率0.5倍發展，可建樓面約5,920平方呎，以最新市傳成交價計算，每呎樓面地價118,243元，而以補地價金額計算，每呎補地價約4,223元。

長實以甘道23號大宅「Carrick」換地

翻查資料，長實是透過「換地」形式取得上述甘道38號屋地。長實原本持有逾130年歷史的一級歷史建築、甘道23號大宅「Carrick」，政府在2018年3月與長實落實進行非原址換地，以保育此歷史建築作活化再用。及至2020年11月，長實以2,500萬元完成補地價，跟政府換取上述甘道38號屋地，並持有至今將近一年。