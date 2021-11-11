堅尼地城KENNEDY 38首批70伙　開放式戶折實入場618.3萬起

新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城卑路乍街38號KENNEDY 38今日（11日）公布首張價單，首批提供70伙，開放式戶折實入場價由618.3萬元起。

首批包括23伙開放式戶及47伙一房戶，實用面積229至299平方呎，價單售價687萬至918.9萬元，呎價27,908至33,284元，扣除最高優惠10%後，折實售價618.3萬至827.01萬元，呎價25,117至29,956元。首張價單有60伙折實售低於800萬元。

入場單位為3樓H室，開放式間隔，實用面積229平方呎，折實售價618.3萬元，折實呎價約27,000元。至於一房戶最平為3樓G室，實用面積292平方呎，折實售價733.41萬元，折實呎價25,117元。

左起新地副董事總經理雷霆、新地代理副總經理唐錦江。

周邊二手樓盤呎價約2.8萬

代理資料顯示，KENNEDY 38周邊的二手住宅項目近月成交呎價約2.8萬至2.9萬元，如同一條街道五年前入伙、同為新地發展的卑路乍街68號Imperial KENNEDY，近月成交呎價約2.92萬元，而同區樓齡相約的浚峰，成交呎價約2.89萬元。

至於近年周邊一手住宅的呎價則較高，如太古地產（1972）灣仔星街EIGHT STAR STREET，在今年3月開價，首批30伙折實平均呎價36936元。而前太古大班簡基富旗下的42 TUNG ST. 在今年6月份開價，首張價單8伙，折實平均呎價35,968元。

單幢盤KENNEDY 38 提供341伙

KENNEDY 38屬單幢盤，提供341伙，當中開放式單位佔三成、一房戶佔六成，餘下一成單位則為兩房及三房連平台或天台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年2月底，樓花期約十七個月。

【KENNEDY 38 連裝修示範單位】

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【KENNEDY 38 交樓標準示範單位】