啟德MONACO ONE加推170伙　周六首輪賣342伙

啟德新盤MONACO ONE至今累收約3,500票，發展商會德豐今（9日）加推3號價單，涉170伙，折實入場價757.2萬元起。並定於本周六（13日）展開首輪銷售342伙。

新加推3號價單共有170伙，實用面積由319至671平方呎，維持最高12%折扣，折實價757.2萬至1,733.3萬元，折實呎價由22,738元至30,659元。發展商指，撇除景觀及樓層因素，是次加推輕微加價0.3%。

項目至今已推出3張價單，合共涉368伙，佔全盤約75%。項目今亦上載新銷售安排，落實本周六發售當中341伙，另提供一伙特色單位招標，即合共推售342伙。

價單形式發售的341伙，包括155個一房戶、117個兩房戶、69個三房戶，實用面積由319至 671平方呎，折實售價為756.8萬至1,733.3萬元，折實呎價由22,065元至30,659元，折實平均呎價為24,359元。

銷售當日將分為A1、A2及B組揀樓時段，截票時間為本周五（12日）下午6時。至於項目唯一一伙天際平台特色單位，將以招標形式出售，招標日期定於本月12日至12月31日每日下午2時至下午5時。

【MONACO ONE交樓標準示範單位】