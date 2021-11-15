堅尼地城KENNEDY 38加推50伙　折實均價2.76萬

新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城KENNEDY 38 上周四（11日）公布首張價單後，發展商趁勢加推2號價單，提供50伙，折實平均呎價27,677元。

新一張2號價單提供18伙開放式及32伙一房單位，實用面積262至302平方呎，價單售價766.8萬至947.5萬元，價單呎價28,222元至34,148元，扣除最高優惠10%後，折實售價690.12萬至852.75萬元，折實呎價25,340元至30,733元。

新價單中，入場單位為3樓E室，實用面積262平方呎，為開放式戶，折實售價690.12萬元。

個別單位高一層貴1%

部分加推單位較首張價單出現「高一層貴1%」的情況，如2號價單的28樓F室，實用面積264平方呎，價單售價為888.1萬元，較1號價單面積相同的27樓F室、價單售價878.7萬元，高出1%。

堅尼地城KENNEDY 38首批70伙 開放式戶折實入場618.3萬起

據市場消息，KENNEDY 38在過去周六開始收票，截至昨（14日）晚累積收票逾600張。以首張價單70伙及2號價單50伙、即合共130伙計，項目暫超額認購約3.6倍。

【KENNEDY 38 連裝修示範單位】