堅尼地城KENNEDY 38周六首輪賣130伙　折實均價2.75萬

新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，今（16日）加推新一張3號價單，提供35伙。項目同步公布銷售安排，將於本周六（20日）進行首輪銷售130伙，折實平均呎價27,522元。
新地副董事總經理雷霆表示，KENNEDY 38自上周開放示範單位予公眾人士參觀，截至今日累收近900個購樓意向登記，較首輪發售的130伙，超額認購約5.9倍。本周六首輪銷售將劃分兩個時段，A組買家最多可購入3個單位。
累收近900票超購約5.9倍
新地代理副總經理唐錦江表示，今日公布的3號價單，屬原價加推，涵蓋12伙開放式單位及23伙一房單位，折實平均呎價為28,633元，其中7伙為特色戶。
新價單提供的35伙，折實售價由628.29萬至996.39萬元，呎價由26,341元至30,818元。入場價單位為7樓H室，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，折實售價628.29萬元。
【KENNEDY 38 連裝修示範單位】
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