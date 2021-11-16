嘉里龍駒道新盤命名「緹外」　逾1.1萬呎巨型洋房設5間工人房

嘉里（0683）筆架山龍駒道3號豪宅項目，今（16日）命名為「緹外」（MONT VERRA ），項目同步上載樓書，提供64伙，包括3座院墅以及61間分層大宅。

院墅C設5間工人房 連1.5萬呎花園

緹外提供的3座院墅，屬於兩層高的「巨無霸」洋房，每幢設地庫、地下、一樓及天台，實用面積由11,382至11,692平方呎，採四房四套至五房五套間隔，每幢均設有客廳、宴會廳、家庭廳、娛樂室/影院等，並設有逾萬呎的前後花園、室外游泳池，每座院墅內置升降機及私人停車庫。

據樓書資料，項目面積最大為院墅C，實用面積11,692平方呎，設有花園15,043平方呎，及964平台前庭。而地下樓層鄰近廚房位置，設有多達5間工人房，每間約40平方呎，旁邊設兩個廁所，整個範圍約540餘平方呎，比時下不少上車盤單位面積還要大。

↓↓↓緹外院墅C平面圖↓↓↓

緹外院墅C的地下樓層，鄰近廚房位置，設有多達5間工人房。（樓書資料）

全盤最細單位3466呎起

至於分層大宅設有5座，涉61伙，單位實用面積介乎3,466至8,583平方呎，間隔同樣為四房四套至五房五套，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。部分分層單位設有私人升降機大堂，而天台頂層特色大宅更設私人專屬升降機以及升降機大堂。

全盤面積最細為第6座地下A室特色戶，實用面積3,466平方呎，設有花園2,206平方呎。項目已經獲得滿意紙，現樓示範單位裝修工程接近完成，料快將推出。

↓↓↓緹外第6座地下A室特色戶平面圖↓↓↓