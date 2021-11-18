恒隆牛頭角道新盤皓日公布樓書　一層10伙設計　開則四正

近六年未有在港推出全新樓盤的恒隆地產（0101），今日（18日）為旗下牛頭角道11號住宅項目命名皓日，並隨即公布樓書。

皓日屬於單幢設計，樓高30層，合共提供294伙。據樓書資料，標準樓層每層提供10伙，設有3部升降機，標準單位實用面積由320至771平方呎，開則四正，涵蓋一房至三房間隔，當中A、C、D及F室均採用梗廚設計，每戶均連露台。

單計標準戶，面積最細單位為21樓E室，實用面積320平方呎，一房間隔。至於全盤最細單位則為3樓H室，屬於特色戶，實用面積289平方呎，連135平方呎平台，一房間隔。

而全盤最大單位位於37樓D室，屬頂層特色戶，實用面積898平方呎，連482平方呎平台，三房套房連工人房。

項目提供約1.5萬平方呎會所及37個車位，基座設有商場，佔地1.9萬平方呎。項目預計關鍵日期為2023年10月，樓花期近兩年。

戶型比例上，皓日主打一房及兩房戶，佔約78%。當中一房佔85伙，實用面積320至328平方呎；兩房戶則有145伙，實用面積440至511平方呎；三房戶則有58伙，實用面積592至771平方呎。另提供6伙頂層及平台特色戶。

發展商恒隆今日表示，會盡快公布價單，又指項目的定價將參考同區、以至東九龍周邊的新供應。而4個示範單位的搭建工程近尾聲，包括兩個連裝修及兩個清水房。

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火，致兩名消防員殉職。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。