壽司郎加盟荃灣廣場　明年首季開業　NOC咖啡、小米之家將登場

荃灣展開壽司店大戰！正當日本連鎖超市「驚安の殿堂」DON DON DONKI 上月底在荃灣海之戀商場開設全球第一間迴轉壽司專門店「鮮選壽司」後，同區的荃灣廣場亦引入壽司郎迎戰。

新地（0016）今日（18日）公佈旗下荃灣廣場2022年的全新商戶組合，繼一田百貨近日重新開幕後，明年上半年將引入多家日本人氣食肆，於荃灣開設首家分店，包括日本迴轉壽司名店壽司郎Sushiro（設於商場3樓）、炸牛排過江龍京都勝牛Kyoto Katsugyu及TOKYO DOLCI。

NOC咖啡將登場

至於即將登場的食肆租戶，有由得獎咖啡師主理的NOC咖啡店。另外，小米之家亦將以該場作為荃灣區首個據點，在荃灣廣場開設本港第9間實體店舖。新地務部助理總經理趙寶華表示，明年上半年開業的食肆商戶佔地近一萬平方呎，隨著多家全新商戶的加盟，料將受荃灣居民歡迎，同時帶動荃灣廣場的整體人流。

搶攻聖誕消費檔期

此外，荃灣廣場正積極部署聖誕推廣及租務策略，除以「怪誕森林奇遇記」作主題的聖誕裝置外，又配合一田百貨荃灣店3樓重新開業及小米之家下月（12月）開業，推出連串刺激消費活動，包括半年一度「筍得祭」、聖誕獎賞以及與同系商場合作的「荃葵青消費額外賞」等，送出總值超過200萬元的商場贈券，搶攻聖誕黃金消費檔期。