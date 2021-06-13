屯門市廣場再獲日牌進駐　GU殺入與DONKI 為鄰　租期長達6年

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-06-13 17:01

今年3月份，屯門市廣場第1期UG層一舖位，被發現圍板貼上驚安之殿堂（DON DON DONKI）的廣告招紙，並有「COMING SOON」字眼，令一眾「屯門牛」甚為期待。據知，商場同層再獲另一日本品牌落戶。

據資料顯示，屯門市廣場第1期G層48至53號舖，新登記租客為GU HONG KONG APPAREL LTD.，即UNIQLO副線、平價時裝品牌GU，租約期由今年9月至2027年9月，租期長達六年。本網向該公司查詢相關租賃，惟暫未獲回覆。

參考GU的網站顯示，品牌積極在港擴充，現有7間分店，店舖動輒逾千呎，分布在奧海城、沙田新城市廣場、荃灣廣場、鑽石山荷里活廣場、將軍澳東港城、銅鑼灣皇室堡及尖沙咀美麗華廣場。故上述租賃料為品牌首度進駐屯門區。

屯門市廣場變身「小日本」

疫情下，屯門市廣場的租戶組合「大執位」，如原位於一期UG層的日式百貨AEON（玩具部、嬰兒用品部）遷至一樓，另連鎖時裝品牌ZARA、馬莎百貨已遷出。同時又引入大量日牌，如日本遊戲機中心NAMCO、北海道札幌「過江龍」一幻拉麵、東京蘋果批專門店Mille Mele Tokyo，以及日本迴轉壽司店壽司郎等，去年底先後落戶該商場。