KENNEDY 38加推46伙　折實均價2.94萬　周五第三輪賣50伙

新地（0016）、會德豐地產及恒地（0012）合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，昨（22日）晚加推全新一張5號價單，提供46伙，折實平均呎價29,418元。該盤將於本周五（26日）進行第三輪銷售，發售50伙。

明賣40伙一房單位 周五再賣50伙

值得留意，發展商在剛過去周六（20日）才完成首輪銷售，隨即在周日（21日）加推並落實明日（24日）次輪銷售40伙，惟次輪銷售仍未進行，已率先部署第三輪銷售，反映發展商加快推售步伐。

新一張5號價單，提供46伙，涵蓋開放式、一房及兩房間隔，實用面積229至456平方呎，價單售價由752.4萬至1,487.9萬元，呎價由29,660元至36,017元，扣除優惠後，折實售價由677.16萬至1,339.11萬元，呎價由26,694元至32,416元。

其中，入場價單位為20樓H室，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，折實售價677.16萬元。項目同步公布新一張銷售安排，將於本周五進行第三輪推售，共50伙，買家可購入一至兩伙單位。

KENNEDY 38在過去周日率先加推40伙，周一再推46伙。（圖左為新地雷霆）

KENNEDY 38在剛過去周六才完成首輪銷售，即日沽出101伙，佔可售的130伙近80%，套現超過8億元，並隨即在周日加推40伙，全為一房戶，其中兩伙為特色戶，折實平均呎價為28,988元，折實售價則由787.41萬至1,011.33萬元，折實呎價約26,160元至32,400元，明日開賣。

KENNEDY 38加推40伙 折實售787.4萬起 周三次輪銷售

【KENNEDY 38 連裝修示範單位】