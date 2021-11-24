九龍灣皓日首批至少60伙　視乎市場反應開價　示範單位今曝光

恒隆地產（0101）旗下牛頭角道11號新盤皓日，上周已公布樓書，今日（24日）首度開放4個示範單位予傳媒參觀。恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日至今錄得約2,000個查詢及登記參觀示範單位，將於本周六（27日）開放示範單位予公眾參觀。

她預料，屆時將有約8,000人次參觀，她又指，查詢及登記人士不少為區內客，部分為有意購買三房戶的換樓客，同時亦有同區分支家庭計劃購買兩房戶。被問及定價方面，她表示，區內約三十年沒有新供應，同區二手市場沒有可取性，因此會參考東九龍一帶新盤。她又表示，會視乎市場反應決定何時開價，首批預計提供不少於兩成單位、即涉及約60伙。

恒隆彭頌欣表示，皓日本周六將開放示範單位予公眾參觀。（鄭子峰攝）

三房戶設「長玄關」 示位打通牆身

發展商今日開放4個示範單位，其中，三房示位以28樓A室為藍本，設交樓標準及連裝修各一，實用面積770平方呎，三房一套間隔。值得留意，單位從大門步入大廳，需要經過一個長玄關，玄關左方為一個可作儲物或工人房的工作間，不過，發展商稍作改動，把工作間與大廳之間牆身打通，從而縮窄玄關位，又增加大廳空間。

↓↓28樓A室、三房示範單位↓↓

+ 9

兩房打通作巨型主人房

至於另一個示範單位為28樓C室，實用面積508平方呎，為兩房間隔，同樣設有交樓標準及連裝修示範單位各一。單位稍作改動，其大廳與廚房之間的木門，改由玻璃取代，而兩間房間則打通變為一間主人房，而且把連接大廳的牆身改為磨砂玻璃，提升空間感。

↓↓28樓C室、兩房示範單位↓↓

+ 4

皓日提供294個單位，主打一房及兩房戶。當中一房佔85伙，實用面積320至328平方呎；兩房戶則有145伙，實用面積440至511平方呎；三房戶則有58伙，實用面積592至771平方呎。另提供6伙頂層及平台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年10月。

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火，致兩名消防員殉職。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。