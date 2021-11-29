正八集團2600萬沽九龍城地舖　4年多帳賺「六球」

由正八集團持有、鄰近港鐵宋皇臺站的九龍城龍崗道舖位，新近以約2,600萬元賣出，較2017年2月購入價帳面升值超過「五球」。集團主席廖偉麟指，正在物色核心區舖位入市機會，不過「有平先會買」。

近宋皇臺站 成交價較4月叫價高「兩球」

市場消息透露，上述舖位為九龍城龍崗道31號地舖，在4月份以2,380萬元放售，最新以約2,600萬元沽出，較放售價高出220萬元或9%。該舖位與港鐵宋皇臺站B出口，僅相距兩分鐘步程，面積約1,200平方呎，成交呎價約21,667元，舖位現由夾公仔店以每月約4萬元承租，新買家料享租金回報約1.85厘。

資料顯示，正八集團於2017年2月以1,980萬元買入舖位，持貨接近五年，帳面賺約620萬元，期內升值31%。

正八集團主席廖偉麟回覆《香港01》確認上述成交，並表示目前舖位市場交投氣氛有所好轉，無論是逾億元的核心區大額巨舖，中價或細價的舖位亦陸續出現成交，旗下公司短期內會續物色核心區舖位，不過「有平先會買」。

九龍城龍崗道31號地舖，現由夾公仔店以每月約4萬元承租。（資料圖片）

黃大仙環鳳街舖4380萬沽 升值四成

此外，黃大仙環鳳街20號地舖，面積1,000平方呎，新近以4,380萬元沽出，成交呎價43,800元。舖位現由中式連鎖麵包店唐記包點以每月約12.5萬元承租，租金回報約3.4厘。原業主於2014年5月以3,110萬元買入上址，持貨約七年，帳面升值四成或1,270萬元。