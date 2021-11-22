鬧市丟空四年　黎永滔景隆街全幢巨舖80萬租出　較叫價低五成

市場消息透露，由資深投資者黎永滔持有並於2017年完成重建的銅鑼灣景隆街全幢舖位，經歷長達四年的交吉狀態後，近日終首度租出，新租戶為本地零售商，每月租金約80萬元，較四年前意向價約150萬元低47%。

本地零售商承租 連外牆廣告位租入

上述舖位為景隆街7號全幢舖位，總面積約4,400平方呎，對面為總統戲院，對角則為商廈TOWER 535。是次成交呎租約182元。資深投資者黎永滔回覆《香港01》確認上述租務，又表示是次租務除涉及舖位面積外，還包括物業外牆廣告位，新租戶為本地的零售商，惟不便透露詳情。

對於是次租金水平較數年前的意向價明顯回落，他表示滿意是次租金，又指近月零售氣氛已有所好轉，不少租戶也願意在旺區租舖。

翻查資料，黎永滔早於2012年零售高峰期，以約3.68億元買入上址全幢，前身為商廈顯輝中心，當時全幢大廈租金約50萬元，租金回報僅約1.6厘。當時黎氏認為該租金水平「回報被低估」，未能反映物業潛在價值及消費市道暢旺情況，故即使要縮六成樓面，當時黎氏亦決定全幢拆卸，重建成巨型商舖。

傳同步放售叫價6.5億

據悉，物業在2017年已經完成重建，並推出招租，意向月租約150萬元，惟過去四年一直未獲承租，維持交吉。去年6月份，黎永滔將舖位叫租降至100萬元，至今年4月份再降低至80萬元，最終在物業落成後四年才成功租出。若以現租金水平計，過去四年估計少收逾3,800萬元租金。而有代理指，上述巨舖目前同時放售，意向價高達6.5億元。