CCL按周升0.77%　變種病毒Omicron因素　本月下旬開始反映

中原城市領先指數CCL報188.34點，按周升0.77%。CCL近8周於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌0.31%。

其他指數也有上升情況，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.12點，按周升0.86%。CCL（中小型單位）報188.17點，按周升0.85%。CCL（大型單位）報189.18點，按周升0.36%。

新界兩區樓價升幅顯著

按地區劃分，新界兩區樓價單周升幅顯著。新界西CCL_Mass近8周持續於176點至178點高位企穩，最新報178.95點，創歷史次高，按周升1.66%，升幅9周以來最大，結束2周連跌。新界東CCL_Mass連續8周企穩200點水平，報202.11點，按周升2.08%，升幅11周以來最大，結束2周連跌。

九龍CCL_Mass報183.12點，按周升0.68%，升幅12周以來最大，近8周持續於181點至184點爭持。港島CCL_Mass報190.99點，按周跌0.43%，連跌2周共2.42%，連續8周於186點至192點反覆爭持。

黃良昇：新冠變種病毒因素下旬反映

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本港出現新冠變種病毒（Omicron），將於2021年12月下旬公佈的CCL才開始反映相關影響。12月中美國聯儲局會議可能提前結束買債，對本地樓市的影響將於2022年1月上旬公佈的CCL才反映。