回升一周後再度向下　CCL報186.06點按周跌0.11%

上周結束五連跌後，二手樓價指數再次向下，中原城市領先指數CCL最新報186.06點，按周跌0.11%，不過跌幅為24周以來最小。
至於其他主要指數，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.06點，按周跌0.18%，連跌7周共2.73%。CCL（中小型單位）報186.27點，按周跌0.15%，連跌7周共2.39%。CCL（大型單位）報184.98點，按周升0.07%，連升2周共1.21%。
近四周CCL持續於186點窄幅徘徊，CCL Mass於188點窄幅徘徊，CCL（中小型單位）於186點窄幅徘徊。CCL（大型單位）近5周企穩於184點上下。
新界西CCL_Mass創歷史第3高
劃分地區來看，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，施政報告後第2周，新界西樓價向上迫近179.23點歷史高位，現時與高位僅相差0.56%。新界西CCL_Mass最新報178.23點，創歷史第3高，按周升0.61%，連升2周共0.66%。新界東CCL_Mass報201.24點，按周升0.37%。
事實上，施政報告前市場已廣泛流傳發展北部都會區，消息利好新界兩區樓市，新界西CCL_Mass近4周持續於177點以上高位企穩，新界東CCL_Mass連續5周企穩201點上下。
港島CCL_Mass報186.84點，按周跌1.50%，連跌2周共2.41%，反映11月美國議息前，港島樓價回軟；九龍CCL_Mass報181.19點，按周微跌0.01%，施政報告後，九龍樓價明顯止跌，連續2周企穩181點水平。