東九混戰｜周末4盤賣500伙　KOKO HILLS、THE HENLEY加入戰團

發展商狂推盤，東九龍四新盤將於本周末展開混戰，涉及近500伙。除九龍灣全新盤皓日，日前落實周六（11日）進行首輪銷售，其餘位於啟德及茶果嶺的新盤亦加入戰團，推售貨尾。

其中，會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，日前已上載新銷售安排，將於周六發售101伙，其中85伙為價單單位，其餘16伙招標推出。

該批單位以兩房戶為主，提供43伙，其次為三房戶佔40伙，一房及四房戶則分別佔11伙及7伙，實用面積由366至770平方呎，折實售價797.3萬至1,750.8萬元，折實呎價由19,428元至25,312元，折實平均呎價21,315元。。

KOKO HILLS將於本周六發售101伙，其中85伙為價單單位，其餘16伙招標。

THE HENLEY III 周六推81伙

此外，恒地（0012）啟德THE HENLEY III 亦於昨日加推新一張5號價單，提供41伙。新一批單位的折實售價約563.8萬至2,390萬元，折實呎價約24,621至30,722元。發展商同步落實新一輪銷售，於本周六連同貨尾單位、先到先得形式賣81伙。

皓日收1200票 維港1號周五賣217伙

至於全新盤方面，有恒隆（0101）九龍灣皓日，落實本周六（11日）進行首輪銷售，截至昨日（7日）晚已累積收近1,200票，超額認購11倍。皓日將於明（9日）晚8時截票。

另中海外（0688）發展的啟德維港1號，率先於本周五（10日）以價單形式推售201伙，另以招標形式推售16伙，合共提供217伙。