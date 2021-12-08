豉油街項目命名雋薈「SOYO」　120伙全數開放式　最細152呎起

市區再有全新單幢盤快登場。益兆集團控股及俊和發展旗下旺角豉油街63號項目，今（8日）命名為雋薈「SOYO」，提供120伙，全數為開放式單位，面積最細由152平方呎起。項目最快本月推出。益兆集團控股副總裁林浩表示，SOYO定價將參考附近新盤。

俊和物業發展控股總經理陳健強表示，雋薈提供120伙，實用面積152至228平方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。樓書準備工作接近尾聲，示範單位設有3個，包括一個連裝修及兩個清水房。

項目由益兆及俊和共同持有，分別佔六成及四成業權，關鍵日期為2024年3月底。

益兆集團林浩又指，集團尚有其他住宅項目，如同樣夥俊和合作的長沙灣青山道437至441號項目，以及獨資發展的何文田太子道西264至266號住宅項目。

地盤原由鄧成波家族持有

翻查資料，上述項目位於豉油街63號，地盤原由舖王鄧成波家族持有，至去年12月以約3.51億元沽出，較2018年購入價約3.86億元，帳面蝕約3,500萬元，蝕幅近一成。

上述項目地盤面積約3,534平方呎，為單邊住宅（甲類）地皮，已獲批建築圖則，可重建成一幢23層高、總批則面積約31,807平方呎之商住大廈，望豉油街、黑布街及洗衣街三面景觀。