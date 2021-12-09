恒地上環CAINE HILL首批50伙　開放式戶折實售542萬起

恒地（0012）位於上環堅道73號的新盤CAINE HILL，今（9日）公布首批50伙價單，折實平均呎價約28,780元，其中39伙為一房戶，11伙為開放式戶，開放式戶折實售價由542.3萬元起。

首批單位的價單定價由559.1萬至895.9萬元，價單呎價由27,394元至31,711元。計及150天即供最高3%折扣後，折實售價由約542.3萬至約869萬元，折實呎價26,572元至30,759元。

首批全數折實低於900萬 11伙低於600萬

首批折實售價全數低於900萬元，低於600萬元則有11伙。至於入場單位為6樓F室，屬開放式單位，面積190平方呎，折實售542.3萬元，呎價為28,544元。售價最貴一伙則位於20樓D室，屬一房單位，面積為285平方呎，折實售價為869萬元，呎價則為30,492元。

↓↓CAINE HILL示範單位直撃↓↓

至於呎價最高單位為18樓F室，開放式單位，面積為190平方呎，折實後售價為584.4萬元，呎價為30,759元。呎價最低單位為6樓H室，面積277平方呎一房，折實售價736萬元，呎價為26,572元。

最快月內作首輪推售

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，銷售安排最快下周公布，料最快本月內作首輪推售。項目設有一個無改動示範單位，位於ifc 一期，將於本周六（11日）開放予公眾參觀。

參考同系於去年1月份推出的西半山羅便臣道THE RICHMOND，首批折實均價29,998元，CAINE HILL折實均價約28,780元，較之低約4%。

至於CAINE HILL附近的二手屋苑，如瑧環近期平均成交呎價約27,635元、聚賢居約27,088元、MY CENTRAL約33,183元、懿峰約36,197元。