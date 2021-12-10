專訪｜龍漢標首戰立法會：發展商與中央無矛盾　反對辣招常態化

早前有傳中央向本港主要地產商「下達任務」，要求協助解決房屋短缺問題，又指「遊戲規則已經改變」、不容壟斷行為，地產界一時之間被置於風口浪尖，同時，在議會代表地產及建造界多年的石禮謙，突然退下火線，改由地產建設商會秘書長龍漢標臨危受命，對戰富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，為地產及建造界議席十七年來首度出現競爭。

面對本港「老大難」的土地及房屋問題，地產商又經常被推上輿論風口，龍漢標卻選擇此刻代表業界參選立法會，他接受《香港01》訪問時指，「今日企出嚟係為咗國家」，又指中央關心香港房屋問題是順理成章，「唔關注先覺得出奇」，本港土地房屋確實出了問題，但各界均積極解決，看不到發展商與中央存在矛盾。

龍漢標指，近廿年港人居住條件每況愈下，但香港其實不缺土地，「一千平方公里土地僅開發咗25%，𠵱個問題係由好多政策所造成。」他認為，可供發展土地不足，地價及建築成本高昂，發展商只能「將貨就價」、「愈起愈細」配合大眾負擔能力，這是市場行為，「絕大部分發展商、工程師都唔會想設計呢啲（納米）單位。」但對整個惡性循環，他認同是不理想的。

辣招同時壓抑供應 不應常態化

龍漢標認為，政府在官僚架構下「轉身轉得慢、不如商界般轉得快」。他提及當年的「八萬五」政策，原可安得廣廈千萬間，惟回歸後先後出現金融風暴及「沙士」，大量負資產湧現，「孫九招」煞停賣地「救市」，但不久後樓市需求已重拾升軌，偏偏政策未有因時制宜，致令土地、房屋供應鏈斷裂。

正如「辣招稅」亦一樣，此項因樓價颷升而推出的「非常時期非常手段」，一推便是十年，「十年過去，印花稅仍然存在，但今天市場狀況係咪仍然一樣呢？」龍漢標認為，印花稅措施在壓縮需求的同時，亦壓抑供應，理應及時調整。「住屋係剛性需求，你可以一時間壓縮，但唔可以壓縮一世，唔能夠將佢常態化。」

龍漢標認為，住屋是剛性需求，「不可以壓縮一世」。（資料圖片）

除了政府政策未有因時制宜，龍漢標亦有感「香港回歸後一直蹉跎歲月，有大好機會在前卻未積極把握，持續內耗」，而議會亦因意識形態而爭拗，為各自信念而攻撃，非解決問題。他直言，「如果重回以前咁對人不對事嘅狀況，我係冇興趣加入立法會。」

然而，今天大環境已轉變，國家「出聲」點出土地房屋問題深層次矛盾，龍漢標亦決定「站出來」。他憶道，「早排有人問自己，𠵱家風大雨大，你出嚟參選，係愛定責任，我答佢，我今時今日企出嚟係為咗國家。」他期望，新選舉制度、新議會文化不要再為意識形態而爭拗，真正做實事，讓政府聆聽，尊重市場力量。

龍漢標認為，在和諧的環境下，才能推動政府官僚的思想，推動改變，若然政策規劃得以改善，土地供應的結逐步解開，香港人應有一個好的居住環境，「增加土地供應，地價回落，麵粉平，麵包自然平啲，咁咪可以賣番啲大啲嘅麵包。」

龍漢標指，若然地價回落，供應增加，「冇人會想起納米樓」。（盧翊銘攝）

地產商與建造商唇齒相依

曾任職香港上海滙豐銀行及香港電訊的龍漢標，於1999年加入香港地產建設商會擔任秘書長，至今二十二年，沒有發展商背景的他，過去作風極為低調。面對近日競爭對手趙式浩公開批評其未有面對群眾、出席選舉論壇、以及團結建造界等，龍漢標回應指，只能做好自己工作。「我雖非一個政治人物，但觀乎過往選舉自自然然會有莫名其妙嘅攻擊，只能說食得鹹魚抵得渴。」龍漢標又謂，對於「對人不對事」的批評，只能一笑置之。

對於外界有指地產商與建造商之間存在惡性競爭，他形容兩者是互相依賴，唇齒相依。他亦促請政府靈活供應各類型面積及用途的土地，把所有工程項目在合適情況下、合理地分割規模，讓大、小規模的公司均可參與及競爭，強調不會顧此失彼。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。