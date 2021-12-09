恒隆：今年下半年商場生意額「追到疫情前八成水平」

零售市況略回暖，大型商場生意有所改善，恒隆（0101）副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，今年下半年商場生意額已超過2019年及2020年的同期數字，「已經追到2018年八成水平」，與疫情前仍有少許差距，主要因為受疫情影響，來港消費的旅客大幅減少。

上半年商場租金按年回落12%

劉靜雅指，今年上半年旗下商場的租金收入按年回落12%，希望下半年最終數字能夠改善，把全年跌幅收窄。

對於旗下商場租務部署，劉靜雅表示，集團兩大民生區商場今年亦有調整租戶組合，如東九龍淘大商場落實引入日本大型連鎖雜貨店DON DON DONKI，位於商場第三期，佔地約3萬平方呎，為東九龍最大分店。該店將於明年1月份開幕。

至於港島東鰂魚涌康怡廣場的租戶組合亦有所調整，引入新鮮食品店及加入特色食肆。零售核心區方面，恒隆旗下旺角家樂坊引入大型鞋履店Foot Locker及百貨店Aeon，至於地庫同樣引入特色食肆。

對於市場預計香港快將通關，劉靜雅表示，集團旗下核心區商場未來選取租戶時，組合將傾向「平衡」一點，不會著重某一方面的消費群選擇租戶。她又指，過去部分奢侈品零售商只會選擇在核心區開店，惟目前情況有所改變，奢侈品零售商亦開始進駐各區民生商場，預計這個趨勢未來也會持續。