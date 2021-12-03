牛頭角道皓日首批100伙　折實均價2.15萬　一房入場費688.8萬起

近六年未有在港推出全新樓盤的恒隆地產（0101），旗下牛頭角道11號新盤皓日，今日（3日）開價，首批提供100個單位，實用面積320至771平方呎，折實平均呎價21,548元，一房戶入場費由688.8萬元起。

發展商：定價屬「街坊開心置業價」

恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣形容，首批開價屬「街坊開心置業價」，售價主要參考九龍東一帶新盤，樓盤開價後將會馬上收票，每位買家可遞交兩個認購登記。

對於近月多家發展商積極推盤，她認為，情況反映市場轉趨活躍 ，對後市有信心，預計皓日會本月內展開首輪銷售。

皓日首批單位主打兩房、佔50伙，一房及三房各佔39伙及11伙，整批價單總值9.8億元。該批價單售價介乎717.5萬至1,770.3萬元，呎價20,914元至24,841元，扣除最高4%優惠後，折實售價由688.8萬至1,699.5萬元，折實呎價20,076元至23,847元。

入場單位3樓E室 322呎

首張價單最平的入場單位為3樓E室、屬一房戶，實用面積322平方呎，折實688.8萬元。至於呎價最低為3樓D室兩房戶，實用面積498平方呎，折實售999.8萬元，呎價20,076元。

兩房入場單位為5樓G室，實用面積443平方呎，折實售價892.8萬元；最平三房戶則為8樓F室，實用面積593平方呎，折實售價1,199.9萬元。

周邊二手屋苑呎價1.41萬至1.67萬

據代理資料，毗鄰皓日的二手屋苑，如得寶花園、淘大花園及德福花園，近月成交呎價約1.41萬至1.67萬元。不過該類二手屋苑樓齡均超過三十年。

而東九龍其他地區的新盤，如11月推出的啟德新盤MONACO ONE，首批推出99伙，折實平均呎價23,365元，折實入場價756.8萬元。至於昨日（2日）才加推全新6號價單的啟德跑道區新盤維港1號，該批單位提供173伙，折實平均呎價約25,515元。

皓日屬於單幢設計，樓高30層，提供294伙，標準單位實用面積由320至771平方呎，涵蓋一房至三房間隔。項目預計關鍵日期為2023年10月，樓花期近兩年。

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。

↓↓28樓C室、兩房示範單位↓↓

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↓↓28樓A室、三房示範單位↓↓