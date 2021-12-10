過渡性房屋｜博愛醫院就打鼓嶺「昇平學校」　申建596伙最細178呎

再有過渡性房屋項目向城規會入紙申請。博愛醫院就曾為電影《國產淩淩漆》拍攝場景的打鼓嶺「昇平學校」地皮，向城規會申請興建過渡性房屋，提供596伙，項目最細的一人單位面積僅約178平方呎。

據城規會資料，上述地皮為打鼓嶺坪輋丈量約份第82約的政府土地，現為「昇平學校」，地盤面積142,163平方呎，計劃透過採組裝合成建築法興建（MiC），興建2幢樓高不多於4層的住宅物業，住宅樓面約148,546平方呎，涉596伙，料可容納約916人。

項目另設4幢不多於1層的非住宅物業，涉及12,099平方呎，包括多用途社區大樓、長者服務中心等社區輔助設施。該項目預計在2023年底落成。

設無障礙單位 面積357呎

資料顯示，項目主要提供兩類單位，一人及二人單位面積約178平方呎，三人及四人單位面積則約261平方呎。此外，項目也會提供讓殘障人士使用的無障礙單位（ACCESSIBLE UNIT），面積約357平方呎。

申請人指出，上述項目將作不超過7年的臨時過渡性房屋發展，料在短期內紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。

《國產凌凌漆》電影拍攝場地

翻查資料，昇平學校屬村校，早於1960年代建成，校友包括著名影星羅家英，惟該校在90年代已經停辦。值得留意，羅家英有份參與、於戲中飾演「聞西」的經典電影作品《國產凌凌漆》，亦有在「昇平學校」取景，拍攝凌凌漆賄賂解放軍一幕、以及凌凌漆大戰金槍人一幕。