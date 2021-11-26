新世界借出牛潭尾地　香港信義會申建千伙過渡性房屋　最細179呎

據城規會資料，基督教香港信義會社會服務部，就元朗牛潭尾一幅住宅地皮，向該會申請發展4幢住宅，涉及1,076伙，以作臨時過渡性房屋發展，為期3年。該幅地皮由新世界（0017）借出地皮以作發展。

上述項目為元朗牛潭尾丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，地盤面積233,917平方呎，當中政府土地佔約22,939平方呎。項目將建4幢樓高不多於4層的分層住宅，住宅樓面涉及322,969平方呎，提供1,076伙，住宅單位面積分為三類，面積分別179、262及358平方呎，預計可容納2,676人。

至於非住宅部分將建2幢樓高不多於3層的建築物，涉及約32,702平方呎，而整個項目總樓面面積355,671平方呎。

申請人指出，該發展方案旨在短期內幫助不適切居所租戶和家庭，以回應2018年施政報告內增加過渡性房屋的政策措施。項目將採用「組裝合成」建築方法興建，可減少所需建築時間及實踐可持續建築環境，預計在2023年竣工，並在2024年或之前入伙，初步計劃營運6年至2027年。

新世界：提供牛潭尾及粉錦公路兩地皮 建二千伙過渡性房屋

事實上，新世界去年10月已公布會把兩幅分別位於牛潭尾及粉錦公路的地皮，用作興建過渡性房屋，兩幅地皮佔地共逾30萬平方呎，預計合共可興建約2,000個單位。