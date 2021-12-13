海茵莊園284呎一房建閣樓　為增收納空間棄雪櫃｜示範單位直撃

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園，10月底展開首輪銷售，迄今累沽約418伙。發展商今（13日）再開放全新一房「垂直空間」示範單位。項目最快明日公布銷售安排，本周六（18日）展開新一輪銷售約200伙。

設計連裝修費達100萬

單位參照第2座18樓C8室而建，經改動，實用面積284平方呎，原則為一房間隔。在示範單位現場所見，近大門入口的左邊為浴室，右方原本擺放雪櫃的位置，卻改作收納儲物空間，發展商指，交樓標準將會還原雪櫃。而廳區內設有開放式廚房，並以木製活動屏風分隔客、飯廳。

至於單位的房間採用「垂直空間」設計，地下增設地台，以增加收納空間，沿樓梯通往上層「閣樓」為起居室，同時估計多放置一張床，令上下兩層均變為寢室。

【海茵莊園示範單位直撃】

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本周六再賣200伙

九龍建業（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，上述一房示範單位即日開放予公眾參觀。他指，由於項目每戶樓底達3.5米高，故採用「垂直空間」，相信可達致「高樓底增值」效果。示範單位設計連裝修費達100萬元。

九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園已在上周二（7日）加推新一張價單，提供200伙。預計最快明日（14日）公布銷售安排，本周六（18日）展開新一輪銷售約200伙，同時會視乎市況考慮加推。