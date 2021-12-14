元朗站The YOHO Hub 4房連大露台　儲物室變酒窖｜示範單位曝光

新地（0016）元朗站上蓋新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期）今（14日）首度開放兩個示範單位予傳媒參觀，最快本周末對外開放。新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub首張價單將不少於206伙，將包含面積約900平方呎的四房戶。

今日供傳媒參觀的兩個示位，為連裝修及清水房各一伙，參照第5座28樓H室搭建，實用面積1,178平方呎，原則四房連雙套房間隔。

設41呎露台 儲物室改作酒窖

連裝修示範單位經過改動，部份門被拆除或以玻璃取代，增加空間感。大廳呈長形，以橄欖綠色作主調，外連41平方呎大露台。飯廳一邊連接的儲物室，發展商將之改為酒窖，加入大量鏡面。至於廚房設於玄關旁，廚房內連多用途室及工作平台。

【連裝修示範單位】

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至於走廊連接4間房間，個別有作改動，如第一間房原則連接客廳的牆身被拆走，改以置物架取代。走廊另一邊的套房牆身亦有改動，部分空間撥作玻璃衣櫃。單位內所有標準浴室均設窗戶、並非「黑廁」。

【交樓標準示範單位】

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資料顯示，The YOHO Hub第B期提供1,030伙，合共4座，其中第1至3座位置較接近，第5座則「獨立」位處較遠位置。戶型方面，一房及兩房戶各佔128及339伙，三房及四房戶分別佔329伙及234伙，實用面積由317至1,182平方呎不等。