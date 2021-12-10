元朗站The YOHO Hub上載樓書　最細一房戶317呎起

新地（0016）元朗站上蓋新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期），今日（10日）上載樓書至樓盤網站，項目各樓層的平面圖亦首度曝光。

據樓書資料，項目最細單位為第5座6樓G室，實用面積317平方呎，屬一房間隔；至於面積最大為第5座31樓H室，實用面積1,182平方呎，為四房間隔。

資料顯示，The YOHO Hub第一期B期提供1,030伙，其中一房及兩房戶各佔128及339伙，一房實用面積317至352平方呎，兩房戶則為434至494平方呎。大單位方面，三房及四房戶分別佔329伙及234伙，三房面積為510至872平方呎，而四房則為927至1,182平方呎。

4座一字型排開享開揚景觀

據項目布局圖，該4座分別為第1座、第2座、第3座及第5座，屬整個The YOHO Hub的北面地盤，以一字型排開，其中第1至3座三幢大廈位置較為接近，第5座則較「獨立」位處較遠位置。

景觀方面，該4幢大廈均面向東頭村、山貝村方向，由於周邊建築物均為村屋，預計4幢大廈均可享開揚景觀。項目的園林會所及泳池設於第3座及第5座中間，預計該兩座大廈的住戶可享內園景。

The YOHO Hub獲批預售 24小時內公布樓書 聖誕節前後開售

日前發展商表示，該盤最快下周公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀，並預計將於聖誕節前後展開首輪銷售。