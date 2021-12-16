元朗站The YOHO Hub首批折實均價19899元　高同區二手約10%

新地（0016）及港鐵（0066）元朗站新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期），今日（16日）公布首張價單，首批206伙的折實平均呎價為19,899元，折實入場價由685.1萬元起，屬一房單位。

Grand YOHO五年前推售 折實均價1.2萬

參考同系同區的Grand YOHO 第1期首張價單，於2016年8月推出，當時折實平均呎價11,968元，兩房入場單位售528.87萬元起。現時Grand YOHO的二手成交呎價已升至18,000元，The YOHO Hub較之高約一成。

至於YOHO Midtown及YOHO Town，近期二手呎價分別18,269元及17,630元，The YOHO Hub折實均價19,899元，較周邊二手高約9％至12%。

至於近年周邊的一手，如一站之隔的朗城滙，於2018年10月推售，當時首批折實平均呎價15,832元。同屬新地的峻巒2B期、2C期，亦於2018年推售，首扶折實平均呎價由13,756元至15,211元；較近期則有今年10月推售的洪水橋#LYOS，首批折實平均呎價15,503元，惟此盤位置與交通難與The YOHO Hub直接比較。