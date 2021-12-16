元朗站The YOHO Hub首批206伙　折實均價近2萬　一房入場685萬起

新地（0016）及港鐵（0066）元朗站新盤The YOHO Hub（The YOHO Hub第B期），今日公布首張價單，首批涉及206伙，一房折實入場價由685.1萬元起。整批折實平均呎價為19,899元。

新地副董事總經理雷霆形容，今次價單是「北區站頂、前景無限價」。他指，未來政府將投放大量資源開發新界西北區，是次項目機會不錯，機會不再。他又指全年一手成交量約有1.7萬宗，較去年多兩成，預計明年一手成交量約有1.8萬宗。

就會否加推及加價，新地代理總經理陳漢麟則表示，要視乎星期六的收飛情況，強調項目一定有加價空間。他又指，集團供應儘量配合政府，疫情下仍不斷有新樓推出。項目預計本周六開始收票，聖誕節前後開售。

今批206伙之中，最平為1座6樓F室，實用面積325平方呎，屬一房間隔，價單定價778.6萬元，價單呎價23,957元，以45天即供最高12%折扣計，折實售685.1萬元，折實呎價21,082元。

至於兩房入場單位為1座6樓G室，面積458平方呎，折實售839.87萬元，折實呎價18,338元。三房入場單位為1座6樓H室，面積530平方呎，折實售954萬元，折實呎價18,000元。而四房入場單位為2座6樓C室，面積1,036平方呎，折實售1,863.3萬元，折實呎價17,986元。

Grand YOHO五年前推售 折實均價1.2萬

參考同系同區的Grand YOHO 第1期首張價單，於2016年8月推出，當時折實平均呎價11,968元，兩房入場單位售528.87萬元起。現時Grand YOHO的二手成交呎價已升至18,000元。至於YOHO Midtown及YOHO Town近期二手呎價分別18,269元及17,630元。The YOHO Hub折實均價19,899元，較二手高約9％至12%。

【The YOHO Hub示範單位】

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參考The YOHO Hub發展項目於2015年由新地以高價93.2億元奪得，每呎樓面地價約6,350元，較一站之隔的港鐵朗屏站朗屏8號的地價3,260元，高出近95%。

是推出的The YOHO Hub第B期，提供1,030伙，合共4座，第1至3座位置較接近，第5座則「獨立」位處較遠位置。戶型方面，一房及兩房戶各佔128及339伙，三房及四房戶分別佔329伙及234伙，實用面積由317至1,182平方呎不等。示範單位設於中環國際金融中心一期，今日下午2時對外開放。

【The YOHO Hub示範單位】