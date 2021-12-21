美聯工商舖4880萬買上環皇后大道西地舖　年內2.3億買7舖位

零售舖位價格由高位回落，專營投資物業買賣的地產代理公司年內多次入市。美聯工商舖（0459）最新以4,880萬元買入上環皇后大道西舖位，今年內該集團七度入市買舖，共斥資逾2.3億元。

美聯工商舖公布，以公司轉讓的形式，購入位於上環皇后大道西224號地下及閣樓的物業的全部權益，物業建築總面積約2,300平方呎，作價4,880萬元，該物業現時由原業主自用作餐廳，並將於成交時交付空置物業。

據了解，上述舖位由海鮮火鍋餐廳使用，早前推出放售叫價8,500萬元，隨後一度減價至7,500萬元。市場預計上市舖位市值月租約15萬元，以新成交價計算，租金回報約3.7厘。

黃耀銘：看好香港前景 磚頭有價

今年美聯工商舖已多次入市買舖，美聯集團主席黃建業兒子、於今年8月份擔任美聯工商舖執行董事的黃耀銘表示，看好香港前景，亦相信「磚頭有價」，因此美聯工商舖今年已斥資逾2.3億元購入共7個商舖物業，以行動證明對物業市場的信心。

黃耀銘又指出，未來隨著正式「通關」臨近，北水南下入市，預計物業價格有望「更上幾層樓」，故一直物色合適的投資機會，亦歡迎業主主動聯絡放售。