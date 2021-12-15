昔日售賣百萬名錶　羅素街地舖淪短租賣利是封　租金勁插九成

受疫情困擾，昔日貴為全球最貴商業街道的銅鑼灣羅素街，街內部分舖位交吉約一年，仍未能成功覓得租戶，有業主為免「吉住過年」，轉陣把舖位短租予售賣傳統過年產品的利是封店。

消息指，一個面向銅鑼灣時代廣場、鄰近港鐵站的地舖，交吉約一年後終以每月約10萬元短租予利是封店，為期兩個月，較舊租戶瑞士鐘錶品牌寶珀（Blancpain）高峰期的月租152萬元，累積下挫93%。

上述舖位為羅素街26號地舖，面積約1,000平方呎，舊租戶為售賣價值數十萬至數百萬元手錶的瑞士鐘錶品牌寶珀，惟該店去年12月已經約滿後遷出，隨後舖位業主一直未有為舖位訂下意向叫租，至今快將交吉接近一年。

記者在周六（11日）前往銅鑼灣現場所見，以短租形式進駐的利是封店，正為店面進行簡單佈置，層架擺放售價數十元起的利是封產品。

昔日奢侈品牌賣數百萬元名錶

翻查資料，瑞士鐘錶品牌寶珀早於2012年承租上述舖位，當時月租高達152萬元，呎租約1,520元，至2015年以原有租金續租。不過，隨後零售轉趨疲弱，核心區舖位租金走下坡，寶珀於2017年8月份、租約期尚餘半年的情況下，提早簽訂新租約，續租租金已下降至94萬元，減幅高達38%或58萬元。

代理：「有短租好過冇，唔洗吉住過年」

雖然數年前獲業主減租近四成，但不敵低迷市況，寶珀最終在去年12月開始交吉。喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文表示，現時已臨近聖誕節、農曆新年，就算大型零售商此刻落實承租舖位，亦未能趕及完裝修工程，因此業主只好把舖位短租予可即時開業的短租商戶。他又指，雖然個別核心區舖位租金「大插水」，跌幅高達九成，但「有短租好過冇，唔洗吉住過年。」

短租舖正向時代廣場 周邊均為知名業主

事實上，上述短租舖位所在位置，為羅素街人流最旺的地段，一條馬路之隔為地標商場時代廣場，馬路對面為的士站，不少途人等候的士時亦會正面望向該舖，具品牌宣傳效益，故零售旺市時一直獲名店承租。

而且，上述舖位周邊的業主來頭不少，如毗連的羅素街22至24號全幢舖位物業，由「羅素街大地主」之一的英皇國際（0163）持有，曾由意大利高檔內衣品牌LA PERLA以每月約750萬元承租。羅素街28號舖位則由一位持貨半世紀的長情業主擁有，目前叫價約3.8億元放售。