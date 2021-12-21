新盤報捷｜會德豐年內累售2100伙套現331億　創集團新高

一手住宅銷售熾熱，大型發展商新盤銷情報捷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年新盤銷售數字創歷來新高紀錄，至今累售約2,100伙，套現金額高達約331億元。而明年將會有多個新盤項目推出，包括啟德MONACO ONE第2期、茶果嶺KOKO HILLS第3期、日出康城第12期項目，以及啟德跑道區兩個項目。

發展商今日（21日）首度開放KOKO HILLS現樓示範單位予傳媒參觀，項目將於明年9月交樓。該盤開放4個現樓示範單位，全數位於第5座21樓，戶型包括一房至三房，均為交樓標準示範單位，其中C室一房戶，實用面積370平方呎，主人套房設弧型落地玻璃，望山景。

而同層D及E室均為兩房戶，實用面積465及469平方呎，均採用開放式廚房；至於三房戶為同層A室，實用面積770平方呎，採三房一套間隔。

KOKO HILLS地址調整為高嶺道

該樓盤一直以鄰近的茜發道作為地址，不過由茜發道延伸至KOKO HILLS樓盤所在位置的街道，在上月獲地政總署已正式命名為高嶺道，因此該盤地址已調整為高嶺道，惟暫時依然尚未獲編配門牌號數。

KOKO HILLS設3幢高座住宅大樓，合共提供413伙，戶型由一房至四房，單位實用面積約345至1,300平方呎。預計關鍵日期為2022年9月14日。