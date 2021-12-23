荃灣千色匯地庫車位拆售220萬起　8個月賣貴五成

恒地（0012）今年4月份以逾1.24億元賣出荃灣城市廣場共85個地庫車位，接貨為資深投資者蔡伯能。事隔大半年，蔡伯能擬拆售此批車位，售價由約220萬元起，較4月份的平均買入價約146.8萬元高出約五成。

市場消息透露，蔡伯能擬於短期內拆售荃灣城市廣場地庫停車場共85個車位，每個售價約220萬至250萬元。據了解，此批車位的買家首年可獲4厘租金回報，並獲贈律師費。

全數沽出可套現1.87億

翻查資料，此批車位原由恒地持有，屬於荃灣城市廣場的住宅車位，停車場上方即為區內地標商場之一的千色匯。恒地4月份將此批車位以1.2478億元售予投資者蔡伯能，平均成交價約146.8萬元。假若上述車位全數以220萬元沽出，估計將可以套現約1.87億元。

以此推算，料蔡伯能帳面可賺逾6,200萬元，不過此數字仍未扣除買入及賣出時的稅款及佣金成本。

新世界上月沽柴灣一籃子車位 新買家隨即拆售 平均每個叫139萬

發展商積極沽售非核心物業，年內不乏一籃子車位買賣，投資者買入後往往再拆售套現，如原由新世界發展（0017）持有的柴灣康翠臺商場50個車位，今年6月份以近6,000萬元沽出，新買家隨即在7月中展開拆售，每個車位售價100萬至155萬元。

當時市場亦有消息傳出，該批車位亦由蔡伯能推出拆售，但蔡氏未有回應。