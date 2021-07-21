新世界上月沽柴灣一籃子車位　新買家隨即拆售　平均每個叫139萬

新世界發展（0017）今年6月以近6,000萬元沽出的柴灣康翠臺商場一籃子車位，接貨的新買家近日將該批車位，連同停車場其他車位一併推出拆售，每個車位售價介乎100萬至155萬元。

消息透露，新近推出拆售的車位合共67個，其中60個車位的售價為139萬元，5個車位的售價為145萬元。另最貴車位為2樓173號車位，售價155萬元，最平的車位為4樓400號車位，售價100萬元，各佔一個。以全數車位售價計算，市值約9,320萬元。

翻查資料，上月新世界沽出康翠臺商場2樓合共50個車位，成交價5,968萬元，即平均每個車位成交價約119.36萬元。市傳新買家為蔡伯能，但本報向蔡伯能求証，他已否認購入上述批次車位。

買家可享首年4厘租金回報

此外，據買賣條款資料，是次拆售車位，將會向新買家提供首年4%的租金回報，惟有關差餉、地租及管理費由新買家負責。

而第二年車位買家可選擇繼續把車位租借給業主，但租金改為市值租金。中原筲箕灣形薈分行副分區營業經理李嘉儀表示，現時康翠臺車位月租約2,800至3,000元。