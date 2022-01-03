納米樓末日到？　繼政府出招限呎後　據報有銀行研停按揭

樓價高踞不下，納米盤成風，漸成關注焦點！繼早前政府在一幅屯門住宅地皮的賣地條款加入限呎要求後，最新有報道指鑑於納米樓可能面對「限貸」風險！

據《星島日報》報道，早在政府公布引入限呎樓措施前，已有中小型銀行鑑於納米樓的風險，研究停做樓宇面積250方呎以下單位的按揭貸款，惟暫未有最後定案。

報道引述消息指，有關銀行之所以考慮停做納米樓按揭，主要因為納米樓存在風險，一方面呎價過高，動輒2萬多至3萬元，且可做九成按揭，另一方面這批上車客財政實力相對較弱，倘樓價下挫，銀行承受的風險不少，如納米樓銀主盤出售相對不容易。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，個別中小銀行早已不願意做納米盤按揭生意，但相信業界不會全面「封殺」。﹙資料圖片﹚

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，市場上個別中小銀行早已不願意做納米盤按揭生意，特別是非大型發展商的樓盤，但難言各大銀行會全面收緊，甚或不批納米盤按揭，「我都有就此接觸銀行，他們都稱要開會後先知道。」

莊錦輝相信，原本已收緊納米盤按揭的銀行，或會借當局「限呎」的消息，進一步收緊納米盤按揭，但「做開的」相信未必會完全不做。

新一季賣地加入「限呎」要求

事實上，近日納米盤已開始面對「限呎」的風險。發展局新一季將以招標方式出售屯門一幅住宅地，並會加入每個單位實用面積至少280方呎的要求。值得一提，當局去年推出觀塘安達臣道港人首置先導項目時，已訂明實用面積下限約250平方呎。

翻查資料，過去5年的私宅供應當中，實用面積少於280平方呎的比例佔約13%，過去也有不少納米盤成為「焦點」，屯門「龍床盤」菁雋面積最細的一款單位只有128平方呎，甚至比一個車位還要細。

不過，即時有「限呎」及「限貸」措施，莊錦輝認為，納米樓供應仍會繼續，原因是香港樓逾半買家需要做八成、八成等，如果是新樓，800萬元或以下樓價需求仍很大，如新樓2、3萬元呎價，面積必然是納米盤。