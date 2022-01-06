上月七新盤申請預售樓花　日出康城11期、何文田站上蓋成焦點

據地政總署最新資料，12月份有7個新盤項目申請預售樓花，涉及3,747伙，當中以將軍澳日出康城第11期最為矚目，該盤分三期入紙申請預售，提供共1,880伙。

信置：康城第11期料上半年開售

日出康城第11期由信置（0083）、招商局置地（0978）及嘉華國際（0173）合組財團共同持有，最新劃分三期申請，其中第B期提供592伙，而C及D期分別各提供644伙。三期預計落成日期為2024年10月至12月。信置表示，日出康城第11期主打一房及兩房，預計今年上半年開售。

去年鷹君向高銀購入何文田站項目

至於鷹君集團（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田站上蓋新盤，位於忠孝街1號，最新就第1A期申請預售，提供447伙，預計落成日期為2024年4月30日。

資料顯示，上述何文田站項目原由高銀牽頭財團在2016年底投得，補地價金額約62.8億元，每呎補地價逾8,400元，其後高銀金融（0530）主席潘蘇通購入權益，至2021年2月鷹君向潘蘇通等買入此項目之權益。

東九龍一帶亦有兩個新盤項目，包括啟德承豐道19號第2期項目，提供704伙，料於2024年4月30日落成。項目由中國海外（0688）、恒地（0012）、會德豐地產及新世界（0017）共同持有。

至於保利置業的油塘住宅新盤亦申請預售，提供634伙，料在2025年3月底落成，目前計，樓花期超出三十個月要求。港島方面，建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號豪宅盤申請預售，提供82伙，2023年3月底落成。

大埔露輝路新盤獲批預售 提供262伙

至於12月份獲批出預售樓花的項目有4個，合共2,188伙，包括希慎興業（0014）及香港興業（0480）共同發展的大埔露輝路36號，提供262伙。

其餘3個項目分別為新地（0016）正在銷售的元朗The YOHO Hub、會德豐啟德MONACO MARINE，以及恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築，三盤分別提供1,030伙、559伙及337伙。

而去年全年，署方合共批出29份預售樓花申請，涉14,659伙，較2020年全年12,898伙多約13%。