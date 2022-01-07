CCL報186.19點按周升0.89%　疫情再來襲　中原料指數下試182點

中原城市領先指數CCL最新報186.19點，按周升0.89%。不過中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，Omicron變種病毒第五波疫情來襲，拖累樓價進一步回軟，料對樓市的影響將於1月下旬公佈的CCL才開始反映，估計CCL有機會下試182點到184點水平。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.11點，按周升0.99%。CCL(中小型單位)報185.94點，按周升0.95%。三大整體指數齊單周反彈，兼終止4周連跌。

此外，2021年12月美國預告加息，相信短期內CCL及CCL(中小型單位)繼續於184點到186點反覆，CCL Mass於186點到188點反覆。近4周計，CCL累跌0.83%，CCL Mass累跌0.75%，CCL(中小型單位)累跌0.83%。CCL(大型單位)報187.46點，按周升0.56%。近4周，豪宅樓價於184點到188點之間反覆，累跌0.85%。

今周四區樓價指數三升一跌

四區樓價指數，上周齊跌，今周三升一跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報175.36點，按周升1.92%。新界東CCL_Mass報201.78點，按周跌0.07%，連跌2周共0.49%。九龍CCL_Mass報179.31點，按周升0.21%，結束2周連跌。港島CCL_Mass報192.08點，按周升1.80%，結束3周連跌。