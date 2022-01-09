印傭群組初確診女僱主　為牛池灣金滙地產員工　區內睇樓活動減

第五波新冠疫情爆發，社區出現多條傳播鏈。印傭群組其中一名確診的印傭（編號#12854），其女僱主及少主一同初步確診。該名女僱主與丈夫曾在周一（3日）曾觀看張敬軒演唱會，坐46段20行，其工作地點為牛池灣一地產公司，據知她為金滙地產的文職員工，料為第五波疫情首名確診的地產代理員工。

據衛生防護中心公布，該名女僱主在嘉峰臺地下5A舖的地產公司任文職工作，1月3日及1月5日曾到彩虹「幸福餐廳」午膳及餐廳「湯加」晚膳，亦曾到紅磡體育館觀看張敬軒演唱會，發燒送院檢測，初步呈陽性，同場演唱會的觀眾須強制檢測。

據知，該名女僱主任職的地產公司為金滙地產，為東九龍區中小型地產代理行，現有8間分行，分布黃大仙、鑽石山、彩虹、慈雲山及樂富一帶，專營區內私樓及居屋租售。

區內睇樓活動驟減

據金滙地產一名分行經理向《香港01》表示，該名初確診的員工主要是負責文職工作，不會「帶客睇樓」，而該嘉峰臺分行亦已進行徹底消毒，並暫時停業數天，最快周二恢復營業。其他分行則照常營業。該分行經理又指，月初疫情再爆發後，區內的睇樓活動已明顯減少，且將近農曆新年，部分業主索性暫時「封盤」。而另一牛池灣區代理亦指，近兩天接獲部分業主主動聯絡通知，暫不開放單位供睇樓。