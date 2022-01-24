內地樓市漸趨回穩　嘉華楊景輝：料今年廣州樓價再升3%至5%

近年，中央推出多項調控樓市的措施，如提供二手房指導價、擬擴大房產稅試點等，重申「房住不炒」的基調，內地樓價高漲情況不再。嘉華國際華南區營運總經理楊景輝（Francis）接受訪問認為，調控措施對大灣區發展影響不大，反而提升港商在內地市場的競爭力。

回顧去年廣州市況，楊景輝引述數字指，2021年廣州一手成交面積約1,126萬平方米，同比下跌41%，但均價持平；至於二手市場去年共錄10.7萬套成交，同比上升2%，主要受去年出現的二手房指導價影響，但樓價「穩中有升」。

楊景輝認爲，調控措施對樓市實有維穩作用，而且自去年12月開始，相關政策、銀行貸款及利息方面都有放寬跡象。臨近新年，市場和銀行的資金較爲充裕，可見市況好轉。不過各區樓市仍然分化嚴重，核心區域的成交量遠高於偏遠地區。

對於中央去年擬擴大房產稅試點，一度引起賣家恐慌，牽動市場情緒，楊景輝認為，政策對大灣區發展只有輕微影響。「政策令市場更為健康，只要唔炒賣，大灣區將會係一個房產保值、有發展空間、可以抗通脹，適合自住嘅城市。」

楊景輝又估計，2022年上半年中央政策會逐步放寬，內地尤其核心區的樓市，在第二、三季度將慢慢回暖，漸趨健康，樓價增速料放緩。他預計，今年廣州樓價會有3%至5%升幅，一手住宅成交量將比2021年下半年升近兩成，而二手成交量可望回復至2021上半年水平。

楊景輝：現為突出港商強項的時間點

「中央出手，令多家內地民企發展暫緩，降低內房市場的競爭力。」楊景輝認為，港企有較穩健的資金，未來將有更多機遇。他表示，集團未來會用更審慎態度選取項目，在成本可控下，對中央城市更新的「舊改項目」採取積極進取的態度，以求增加市場份額。楊景輝強調，是次市場調節是突出港商強項的時間點。「內地人買樓係必須嘅，買樓欲望並冇下降。」

楊景輝（中間）冀望，待疫情緩和及通關後，可循序漸進地在港推廣大灣區發展。（嘉華提供）

而集團旗下廣州新盤嘉云匯，有望月內推出銷售，以800至900平方呎單位為例，入場價約由170萬元人民幣起（折合港幣約209萬元）。楊景輝表示指，嘉云匯計劃於新年前後開售，惟受制於疫情，首批暫時主力在內地推售。

嘉云匯位於北部白雲和花都核心區，為一個大型綜合社區項目，設39座大樓，提供4,900個精品單位。首批將推出面積872至1,238平方呎戶型，屬兩房及三房間隔，估計2023年中或之前入伙。項目設有六大主題園林，佔地約91.4萬平方呎，同時設有大型購物中心，涉及樓面約24.7萬平方呎。

楊景輝又認為，疫情下，中港兩地人士不能自由出入，大灣區現階段難以在香港廣泛推廣。他冀望疫情緩和及通關後，將循序漸進地在港推廣大灣區發展。