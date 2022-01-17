家居裝修｜65萬克服大窗台、多角位　海典居千呎3房變身型格家居

隨著小朋友成長，需要更多私人空間，加上雜物愈來愈多，家居無可避免要作相應改動。陳先生一家四口居住馬鞍山海典居約十年，單位面積1,050平方呎，三房間隔、外望海景，惟裝修日漸殘舊之餘，孩子亦長大，陳先生決定進行全屋大翻新。

由於單位的開則非方正，為設計及裝修增添了難度，如主人房及兒子房間的面積雖大，但多角位，且設有大窗台，而主人房更設有弧形大窗。為了不阻擋景觀，以及提供足夠收納空間，在擺放睡床、衣櫃、書枱等傢俱也花上不少功夫。

【大改造前】

大翻新後，全屋以白、灰色作為主調，地板用上灰色雲石，而牆身及收納櫃則主要為白色。廳區一邊的天花及地腳均加上燈槽，提升樓底空間感。客、飯廳各設一球形及燈泡形吊燈作為點綴，令簡約的設計不致單調乏味。

至於主人房，則在床頭板後加入燈槽，另設有射燈，及放置掛畫作裝飾，房間另一邊設有入牆大櫃，收納並隱藏所有衣物及物品，令一室感覺企理。至於浴室則一改灰白簡約風，而用上木材作櫃飾面，米色石材牆身配鏡櫃黃燈，感覺溫暖。

而兒子房間則按其喜好選用上黑色及黃色，尤如變形金剛 「大黃峰」 ，且善用窗台位置作為書桌，增加房內的活動空間。據好師傅提供資料，是次裝修施工期大約4.5個月，總費用約64.3萬元。

【大改造後】