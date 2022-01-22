神秘財團逾2億搶鴨脷洲大街舖　3個月後急轉軚　醒目條款無需賠訂

近年不少發展商透過舊樓收購增加土地儲備，不過並非每間發展商也善於採用這類方法。去年11月鴨脷洲大街有舊樓一籃子地舖獲財團以2.2億元收購，惟事隔三個月，該宗大額收購個案竟然取消交易，令小業主由原大賺2.19億元變「見財化水」。有業界人士認為，上述情況主要由於發展商「出價過高計錯數」，但因一醒目條款而無需賠訂。



上述取消交易物業為鴨脷洲大街84號興富樓地下A至L號共12個舖位，以及10個閣樓物業，面積約2,500平方呎，涉及全幢大廈44%業權，在去年11月原由一家非本地註冊公司（EPOCH GLOBAL ENTERPRISES LIMITED）斥資2.2億元買入。不過該宗買賣在今年1月10日已取消交易（CANCELLATION AGREEMENT），反映收購行動失敗。

資料顯示，上述鴨脷洲大街84號興富樓，為一幢於1978年10月落成、樓高六層的舊樓，樓上住宅單位涉及30伙，而地下則有12個舖位，另連12個閣樓。

料收購價較一般高出逾3000萬

有熟識舊樓收購的市場人士透露，該財團早前以約2.2億元買入該批舖位，屬高於市價，估計較一般收購價高出至少超過3,000萬元，疑因而導致「計錯數」取消收場。該名市場人士續指，收購失敗的財團料早已簽下條款保障自己，若未能成功收購整幢大廈80%至90%業權，則不會被殺訂，而舖位物業亦將重回小業主手中。

舖位小業主原大賺2.19億

翻查資料，舖位小業主早於1975年以約90萬元買入該批物業，若以早前成交價約2.2億元計算，持貨約46年，期間升值2.19億元或約243倍，不過是次取消交易最終「見財化水」。

上述物業位置正掀收購戰，收購範疇涉及鴨脷洲大街78至84號3幢六層高舊樓，樓齡介乎44年至55年舊樓，其中包括上述提供30伙的鴨脷洲大街84號興富樓，另外兩幢則為鴨脷洲大街78號及80至80A號舊樓，該兩幢舊樓分別提供5伙及10伙住宅，地下各設1個及2個舖位。

領福集團持有中間舊樓逾兩成業權

正參與上述舊樓收購戰的領福集團，其主席高兆霆表示，該集團早前已率先部署收購鴨脷洲大街78至84號3幢舊樓，其中更早已「插旗」擁有80至80A號舊樓超過兩成業權，暫時於收購戰中佔主導地位，不過去年底卻意外地出現神秘財團「插手」，以2.2億元買入鴨脷洲大街84號興富樓地舖導致的收購戰。

他解釋，由於其公司持有兩成業權的80至80A號舊樓，位於地盤的中間位置，即使左右兩邊的舊樓獲財團收購，也肯定無法重建，因此他們沒有辦法繼續交易，算是「被擊退」。

三幢舊樓共涉45伙住宅、27個舖

上述三幢舊樓合共涉及45伙住宅單位，以及27個舖位，整個地盤佔地約6,400平方呎，以地積比率9倍計算，重建後總樓面可達約5.8萬平方呎。上述地盤所在地鄰近市政大廈、同時也正向港鐵站出入口，人流較旺，而重建後高層單位預計可望開揚海景。