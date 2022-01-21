CCL報185.25點按周微升0.03%　近六周樓價反覆回軟累跌1.33%

中原城市領先指數CCL最新報185.25點，按周升0.03%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2021年11月香港出現新冠變種病毒Omicron，樓價走勢反覆回軟，隨著政府宣佈收緊防疫措施，估計樓價進一步回軟，CCL有可能結束於184點到186點反覆爭持，可能在新春前下試182點到184點。

至於其他主要指數，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.92點，按周跌0.03%，連跌2周共0.64%。CCL（中小型單位）報184.84點，按周升0.01%。CCL（大型單位）報187.32點，按周升0.14%。

九龍CCL Mass連升3周

四區樓價二區升二區跌，各自反覆回軟。新界西CCL Mass報175.12點，按周升0.41%。新界東CCL Mass報199.77點，按周跌0.25%，連跌4周共1.48%。九龍CCL Mass報181.55點，按周升0.08%，連升3周共1.47%。港島CCL Mass報185.95點，按周跌0.45%，連跌2周共3.19%。

而近6周計，CCL及CCL（中小型單位） 4次齊跌2次齊升，分別累跌1.33%及1.41%。CCL Mass有5次跌1次升，累跌1.39%。CCL（大型單位）有3次跌3次升，累跌0.93%。四區之中，港島CCL Mass近6周跌幅顯著，累跌3.93%。新界西CCL Mass累跌0.98%，九龍CCL Mass累跌0.23%，新界東CCL Mass累跌0.21%。