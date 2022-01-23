疫下港人平均花近25萬裝修　兩區住戶最揼本　72%受訪者怕一樣嘢

受疫情影響，港人在裝修開支上轉趨保守，據好師傅裝修平台日前發表的「2021好師傅裝修大數據」顯示，去年全屋及局部裝修的平均工程金額約24.6萬元；港島東區及南區的平均裝修開支為全港最高，元朗則為最低；至於裝修過程中，消費者最擔心為「工程爛尾」。

好師傅根據過去一年近700宗經其成功配對及完成的裝修案例，以及網上問卷形式進行的統計，發現2021年全屋及局部裝修的平均工程金額約24.6萬元，相比2020年的平均工程金額23.6萬元高 4.2%。

不過，若以每呎計算，2021年平均裝修開支為每呎485元，較2020年的每呎512元按年下跌5.3%。好師傅裝修平台聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢指，去年上半年疫情未穩定，經濟仍未完全復蘇，加上下半年移民等因素，市民對裝修開支變得略為保守。

同時，疫情之下更多人在家工作（work from home），戶主長時間悶在家中，在不動用大筆資金的前提下，又希望居所有煥然一新的感覺，於是愈來愈多「輕裝修」個案，即在不改動單位間隔或基建下進行局部或全屋裝修。

單位面積愈細、裝修費愈貴

以單位面積計，實用面積300平方呎以下的蝸居單位，去年平均裝修開支大約13.3萬元；而301至500平方呎的中小型單位，平均裝修開支約20.6萬元；501至700平方呎單位，平均裝修開支約26.7萬元。中大型單位方面，701至900平方呎單位約為37.9萬元；900平方呎以上單位則約45.7 萬元。

若以呎價計算，單位面積愈細，每呎裝修費愈高。300平方呎以下的單位平均每呎約534元；301 500平方呎單位平均每呎約495 元；501至700平方呎的單位每呎約457 元；701至900平方呎單位每呎約482 元。

私樓與居屋裝修開支差距不大

實際上，私樓與居屋住戶的裝修開支差距不大。數據顯示，2021年私樓住戶平均裝修開支約 25.2 萬元，居屋居民平均開支 24.8 萬元，與私樓非常接近，至於公屋住戶平均開支為 19.7萬元。

如果以地區劃分，港島東區及南區的平均裝修開支，同樣為27.9萬元，是全港最高的地區，第三為西貢區，至於元朗區住戶裝修開支就最少，平均裝修開支只有17.5萬元，其中一個原因是近年元朗區不少新樓入伙，新盤的交樓標準已有基本裝修。

年齡方面，40歲至50歲的住戶平均裝修開支達33.7萬元，排首位；第二位為50歲以上戶主，平均開支25.7萬元。至於20歲或以下的年青人裝修花費最少，平均只有16.4萬元。

消費者最怕「工程爛尾」

至於消費者在裝修過程中最擔心的情況（受訪者可選最多三項），最高的一項是「工程爛尾」，有多達72%受訪者提及；其次是「貨不對辦」，有71%受訪者選擇；至於第三樣就是最怕「工程延誤」，則有近43%的受訪者提及。