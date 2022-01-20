港樓裝修費平均每呎800元　唐耀賢：提升家居衛生成裝修大趨勢

港人住屋需求龐大，且對居住環境要求不斷提高，不論買入物業是自住或放租，對室內裝修用料及設計也愈趨講究。裝修報價平台好師傅聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢（Woody）向《香港01》透露，疫情肆虐下，本港裝修、水電工程需求未曾減少。他又指，提升家居衛生的設計將成未來裝修大趨勢，預計2022年裝修費用每呎800元。

港人鍾情簡約風 木紋磚成首選

唐耀賢表示，近年港人祟尚簡約風，故住宅的裝修設計亦流行走現代簡約路線，貪其簡單、潔淨和低壓迫感。而耐用的木紋磚成為市民裝修的首選。油漆方面，約七成人選用白色，其次為木色及灰色。他又指，新興石塑地板亦受歡迎，因手工簡單，住戶可「DIY」鋪墊又可節省師傅手工費，惟款式選擇少，故料短時間內難廣泛被使用，地磚仍然會是主流。

具衛生防護物料及設計 成裝修大趨勢

疫情持續近兩年，唐耀賢提到裝修行業上的變化，他指更多人注重健康和衛生，如改為使用漩渦式沖水座廁，代替傳統直沖式座廁，以減少沖水時的水濺量；廁所內櫳採用納米塗層，減少污垢殘留；牆身採用多功能油漆，有去除甲醛及防蚊功效等。

雖然材料衛生程度更高，但價格亦相對更高昂，較傳統貴1,000元至3,000元。不過，唐耀賢預料，這些物料在未來高需求和產量下，價格會回落，從而被廣泛使用，成為大趨勢。

疫下「輕裝修」興起 惟非人人適用

據好師傅提供的數據，以全屋計算，去年港人平均裝修開支為800元一呎，相比2020年的人均裝修開支按年下跌5%，若以一個500平方呎單位計，裝修費約40萬元。唐耀賢認為，跌幅基於疫情持續和大經濟不穩定影響，市民變得審慎，加上「輕裝修」近一年來開始興起，在較低成本下，其公司去年也有兩成客人傾向選擇輕裝修。但他指，輕裝修只適用於樓齡少於二十年的物業、即喉管等狀態仍良好下選用。

唐耀賢預料，2022年的裝修費預算會持平，在沒有設計師下，全屋最基本裝修費仍會維持800元一呎，直言「唔加價已經係抵！」他解釋，裝修費用佔超過九成為人工，過去十多年建造業的人工不斷上調，近兩年因疫情才沒有上升，未來人工只會愈來愈貴。

唐耀賢建議，如想節省裝修成本，可減低對材料的要求，盡量採用現成傢俬。

除人工外，港人對於裝修物料、設計等方面的要求愈來愈高，將令整體裝修成本上升。唐耀賢指，近年大陸和歐洲的磚塊質量差距收窄，但歐洲磚的價格仍較大陸磚貴近一倍，此外，愈來愈多人選用的實木門及智能座廁亦是相對較貴，不少人鍾情的工業風、日系「無印風」所需要的特別材料、木器及人工均比傳統風格昂貴，「若果連同設計師設計，裝修成本將貴三至四成。」

唐耀賢建議，市民如想節省裝修成本，可減低對材料的要求，選擇現代簡約風或者北歐風設計，盡量採用現成傢俬。

對於不時有裝修工程延誤，唐耀賢表示，其公司推出完工保證、即所有師傅的資金都經由平台發放，「公司員工喺現場QC（Quality check and control）確保相關進度後，先再派錢畀師傅，以防止爛尾、走佬事件發生。」「喺香港，我哋係第一間平台提供延誤補償，只要比最初承諾遲一日完工，就當日起計，按市值租金賠償客人。」故其準時完工比例由60%升至去年的97%。

唐耀賢又指，公司2022年將重點聚焦三方面，包括進行消費者教育，教導市民如何去避免貨不對辦及爛尾情況；其次，提升裝修師傅溝通能力，提升裝修進度和效果；第三，研究開發大眾可負擔的室內設計產品，做到既有設計、又可減低裝修成本。