紅磡維港．星岸三房業主蝕15%沽貨　急套現因有新部署？

一手新盤呎價回落，有業主不惜蝕讓沽貨，先行套現，再部署「換馬」買入新發展區的樓盤。紅磡維港．星岸一個海景三房單位，新近以蝕讓價1,850萬元沽出，若連同雜費，料實際虧蝕超過「五球」。

中原地產高級分行經理周德龍表示，維港．星岸5座高層C室，實用面積732平方呎，採三房間隔、外望維港海景，單位去年3月份推出放盤，當時叫價2,230萬元，累減約380萬元後，新近獲換樓客以約1,850萬元買入，成交呎價25,273元。

睇中啟德新盤呎價回落 部署換貨

原業主在2016年10月以2,188萬元一手購入上述單位，持貨五年多，現帳面貶值338萬元或約15%。由於原業主買入單位時支付高達186萬元稅款，若再計及賣出時的代理佣金18.5萬元，預計實際蝕逾540萬元。

據了解，原業主一直居於上述單位，不過有見近月啟德新發展區的一手新盤，呎價回落至約2.5萬元或以下水平，正積極部署換樓，並正於市場物色開價較低的新盤，故不介意以蝕讓價出售上述紅磡單位，先行套現。維港．星岸本月暫錄得兩宗成交，平均實用呎價25,584元。

去年屋苑連錄兩宗蝕讓

事實上，去年維港．星岸亦錄得兩宗蝕讓個案，不過蝕幅未如上述個案般大，如實用面積1,098平方呎的1座高層B室，屬三房戶型，去年9月份以3,568萬元沽出，較2015年買入價3,675萬元，帳面貶值約2.9%；而另一宗則為1座低層B室，為實用面積1,086平方呎的三房戶，去年2月份以2,680萬元沽出，較2016年買入價帳面貶值0.3%。