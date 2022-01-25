建灝地產7億購倫敦商業項目收租　兩年累斥40億掃英國樓

建灝地產宣布，斥資6,610萬英鎊（約7億港元）收購位於倫敦市核心地段柯芬園 （Covent Garden） 之商業項目15 Adam Street。賣家為瑞典銀行Stockholms Enskilda Bank（SEB）。上述物業為該集團近兩年於倫敦購入的第四個商業項目，合計四度入市，涉及金額逾40億港元。

最新買入的商業項目坐落於倫敦Zone 1，位於河岸街（Strand）與亞當街（Adam Street）交界。物業樓高7層，總樓面面積約5.4萬平方呎，包括約3.4萬平方呎甲級寫字樓，以及約1.53萬平方呎零售及餐飲商舖。項目現時出租率達87%，每年租金回報約4.5厘。

英國四物業每年收租近2億港元

建灝地產於兩年間先後購入四個倫敦西區（West End of London）商業項目作長線投資用途，包括位於柯芬園（Covent Garden）之地標商業項目Orion House、沙福茲貝大街（Shaftesbury Avenue）的Endeavour House、圖騰漢廳路（Tottenham Court Road）的Corinthian House，以及是次購入位於倫敦河岸街（The Strand）的15 Adam Street。

四個商業項目的總投資額接近3.8億英鎊（逾40億港元），總出租率達93%，每年為集團帶來接近1,860萬英鎊（近2億港元）的穩定租金收入。

羅建一：有意擴大英國物業投資組合

建灝地產集團首席行政總裁羅建一表示，很高興集團再度成功購入英國倫敦優質物業。集團一直看好英國倫敦商業項目的前景，並有意擴大於英國的物業投資組合作長線投資用途。是次收購15 Adam Street為集團第四幢於倫敦市中心購入之商業項目，物業地理位置優越，且提供長線高回報的穩定收入。集團未來將繼續積極研究投資及發展不同類型之商業項目，並會積極增加土地儲備。