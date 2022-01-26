遠東沙田嶺畢架‧金峰短期招標分層戶　初二開放示範單位

遠東發展（0035）旗下沙田嶺新盤畢架·金峰擬短期推出單位招標，遠東發展營業及市務總經理陳富強今日（26日）指，項目為「虎年第一炮」，將於年初二（下月2日）率先開放示範單位。

遠東發展地產總裁方文昌指，首批招標單位約10至14個，面積介乎1,019至1,337平方呎，主要集中於第一座，包括高、中及低單位，呎價將參考九龍塘及九肚山同類型物業。他指現階段暫不會推出洋房，並預料虎年樓價將有5%至10% 升幅。畢架·金峰的示範單位，將於初二起開放予公眾參觀。

料虎年樓市第一季升2%

負責是次項目獨家代理的中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市已於「虎」年前初步形成小陽春，預計樓價將沉底回升，第一季將有2%升幅。他亦預料，如第二季順利通關，樓價將有一成升幅。

陳永傑表示，本港樓價自去年第四季開始現沉底跡象，但近期市場需求上升及國內的救市政策，相信市場調控已完結，樓價漸趨穩定。

畢架·金峰位於大埔公路沙田嶺段8388號，由1座分層大廈及4幢洋房組成，合共提供66伙。單位大部分面向東南，望獅子山山景及大埔公路景。

方文昌：美孚九華徑項目詳情隨後公布

就近日遠東酒店申建美孚九華徑地皮，擬建超過6,000伙住宅單位，方文昌指，市區有土地供應是好事，相關詳請將隨後公佈。