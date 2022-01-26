嘉里筆架山緹外農曆年後招標形式推售

豪宅市場交投熾熱，嘉里（0683）筆架山龍駒道3號豪宅新盤緹外快將推出。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，集團將於新春後公布緹外的新部署，項目較大機會以招標形式推售。至於毗鄰的龍駒道9號緹山，開售至今共售出31伙，套現金額超過50億元。

湯氏又透露，黃竹坑港島南岸第4期發展項目，有機會於年內推出，提供800伙。而港島南岸第2期揚海累售484伙，佔全盤總數約8成，套現約118億元。

大棠路地皮將建中小型入門版豪宅

對於嘉里近日以1.97億元補地價的元朗大棠路地皮，湯耀宗認為補地價價格合理。他指，地皮現處於設計及入則階段，料供應中小型入門版豪宅。他料新界區發展將成未來大趨勢，集團看好北部發展。

美聯料農曆年後樓市穩定向好

另外，美聯物業九龍站旗艦店今日（26日）正式啟用，地址位於九龍尖沙咀柯士甸道73號幸運大廈9號地舖。該行住宅部行政總裁布少明指，近年樓盤需求逐步上升，料農曆年後，樓市將穩定向好，又透美聯在緹山洋房銷售中，市佔率佔逾5成，表示集團會積極向外擴充，開設分行。

此外，美聯物業住宅營運總監張子存指，九龍區包括西貢、將軍澳豪宅較受市場追捧，去年該行錄得44宗大額成交，較2020年38宗多，紀錄更創三年新高，預計2022年九龍區市況良好。