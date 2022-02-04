牛年樓宇買賣突破9萬宗　利嘉閣料虎年持平　樓價升約一成

牛年樓宇買賣突破9萬宗，創9年新高，代理估計虎年樓價再升10%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，去年疫情平穩受控，購買力紛紛出籠入市，造就一、二手及工商舖整體樓宇交投在辛丑牛年量值齊升。

展望壬寅虎年，在需求持續及通關帶動下，樓市可維持量穩價升之勢。

牛年暫錄91,880宗樓宇買賣登記

利嘉閣綜合土地註冊處最新數據所得，截至今年1月30日為止，辛丑牛年（2021年2月12日至2022年1月31日）全港暫錄91,880宗樓宇買賣登記，物業成交總值約8,856.10億元，預測牛年全年登記量值最終可達92,100宗及8,880億元，料將較庚子鼠年（2020年1月25日至2021年2月11日）的79,289宗及7,081.19億元分別升16%及25%。

當中登記量連升兩年，創了9年新高，且為繼2017至18年(雞年)之後，4年以來再破9萬宗；而成交總值亦連升兩年，創下歷史新高，並較2017至18年的上次高位再增9%。

一手住宅在牛年表現不俗，除了8月外，其餘月份均最少有千宗以上的買賣登記。﹙資料圖片﹚

陳海潮稱，回顧各類物業市場，一手住宅在牛年表現不俗，當中除了8月登記不足一千宗外，其餘月份均最少有千宗以上的買賣登記，當中7月份更錄逾二千宗的全年最高，惟8月則出現短暫登記空窗期而令數字急降至年內低點。不過，去年疫情持續受控，資金不斷入市，帶動第四季新盤成交維持暢旺，全年表現亮麗。總結牛年全年，截至1月30日止，全港共錄一手住宅買賣18,166宗，較鼠年的16,624宗升9%；而成交總值比對鼠年亦大升29%，共計2,369.01億元。

至於二手住宅市場，繼鼠年(2020年)登記量率先回升9.8%後，牛年(2021年)反彈幅度更為顯著，主要受惠牛年絕大部分時間疫情均見穩定，刺激用家及投資者紛紛入市。當時農曆新年過後，3月起至7月之間，二手住宅按月買賣登記普遍接近或超越六千宗水平，創造了上半年的大旺市。不過，下半年受股市急跌影響，才導致買賣登記量拾級而下，惟普遍仍有三千至四千宗的水平。總結牛年，全港暫錄57,370宗二手住宅買賣登記，涉及總值4,958.08億元，登記量值較鼠年分別大增逾一成及近兩成。

虎年樓價料升10%

非住宅物業市場去歲表現特別凌厲，因為撤銷非住宅雙倍印花稅的措施在去年立竿見影，刺激資金趁低重投工商舖物業；此外措施也明顯激活純車位的交投及投資，造就去歲錄約萬宗車位成交的近年超高水平，因此帶動牛年全年非住宅登記量值暫錄得16,344宗及1,529.01億元，按年分別大升45%及49%。

陳海潮展望，隨著壬寅虎年到來，全港市民繼續合力對抗變種病毒，期望疫情持續溫和受控，而之前積聚的購買力可望在新春假期後回流市場。配合目前樓市供應仍然緊絀，而剛性需求不減、本港仍有條件維持相對低息環境及通關憧憬下，預期至虎年年底，整體樓宇交投量可望繼續在9萬宗的高位徘徊；至於住宅樓價於虎年料再錄得約8%至10%的升幅。