市建局土瓜灣四合一重建項目　共收7份標書

市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，今（10日）中午12時截標。截至中午12時許，暫收至少6份標書，以本地財團為主，包括恒地（0012）、嘉華國際（0173）、華懋集團，會德豐地產，而信置（0083）則夥嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合組財團入標，另有一家不知名財團。

【更新】市建局於下午約5時許公布，項目合共接獲7份標書。

上述鴻福街、啟明街及榮光街項目，涉兩個相鄰地盤，合併後總地盤面積為5.85萬平方呎，預計可建總樓面合共約52.68萬平方呎，料可供應約890個住宅單位，每伙實用面積不可少於300平方呎。

綜合市場就項目的估值介乎約60億至68億元，每呎樓面地價約1.13萬至1.29萬元。據知，項目住宅部分銷售收益如達102億元以上，發展商須向市建局分紅，首2億元分紅20%，其後按比例遞增至最高50%。

商場部分首十年由發展商及市建局共同持有，租金收益方面，發展商佔七成，市建局佔三成。另中標發展商須建兩項社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，樓面合共約4,345平方呎，政府將以2,130萬元回購相關設施。

上述項目去年12月初截收意向，當時接獲31份意向書，當中30家發展商及財團獲市建局邀請入標競投。